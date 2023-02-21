Рекордные показатели за всю историю: сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Как отмечают социологи, украинцы видят победу не только в освобождении территорий и уничтожении врага на поле боя, но и в том, что с реальной евроатлантической интеграцией страна получит реальные гарантии безопасности.

История с поддержкой вступления в НАТО интересна в динамике войны. Так, после рекордного роста показателя в начале марта (до 76%) происходит падение в конце марта (до 68%), которое было связано с задержками поставки оружия, а большинство (89%) опрошенных считали, что из международной помощи Украине больше всего требуется закрытие неба.

С лета на фоне активной международной военной поддержки украинцы демонстрируют рекордные показатели поддержки вступления Украины в НАТО, которые вплотную приблизились к поддержке вступления Украины в ЕС.

"Сегодня НАТО для украинцев - это гарантии военной безопасности. Европейский союз - это ценности и экономическая безопасность", - отмечают авторы исследования.

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.