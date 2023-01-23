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Підтримка вступу до НАТО в Україні зросла до історичного максимуму

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 14:35
Підтримка вступу до НАТО в Україні зросла до історичного максимуму Фото: вступ до НАТО на референдумі підтримають 86% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і у січні 2023 року є найвищою за історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

На референдумі ініціативу вступу до НАТО підтримали б 86% українців, проти - 3%, не проголосували б 8%.

Підтримка вступу до НАТО в Україні зросла до історичного максимуму

Також 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 3%, не проголосували б - 8%).

Підтримка вступу до НАТО в Україні зросла до історичного максимуму

Підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Крім того, 85% опитаних підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії. Проти такої ініціативи 3%, байдуже - 7%.

Також 80% позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% - проти такого об’єднання, 9% - байдуже.

Підтримка вступу до НАТО в Україні зросла до історичного максимуму

Ідея військово-політичних союзів зі згаданими європейськими країнами має високу підтримку у всіх регіональних, вікових та майнових групах.

Опитування проведено 14-16 січня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2022 року підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до максимуму за історію спостережень.

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