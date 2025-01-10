Рекордні "плюси". Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

У західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях дощ, на заході країни з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах значні опади; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°; в Криму вдень 11-16°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вдень 4-9°; у Києві вдень 7-9° тепла.

Погода в Україні 10 січня (facebook.com/UkrHMC)

Температурні рекорди в Україні 8 січня

Січень продовжує дивувати українців незвично теплою погодою. На метеостанціях країни 8 січня було зафіксовано нові температурні рекорди.

Денні максимуми в деяких областях знову перевищили попередні історичні значення для цієї дати.

Це вже другий день поспіль, коли метеорологи фіксують перевищення попередніх показників.

Температурні рекорди в Україні 8 січня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, що температурні рекорди фіксувались в Україні і 7 січня.