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Рекордні інвестиції і історії. Intel побудує в Ізраїлі завод з випуску мікросхем

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Понеділок 19 червня 2023 03:59
Рекордні інвестиції і історії. Intel побудує в Ізраїлі завод з випуску мікросхем Фото: Intel побудує в Ізраїлі завод із випуску мікросхем (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Американський цифровий гігант, компанія Intel, інвестує 25 млрд доларів у будівництво нового заводу в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Завод у Кір'ят-Гаті має відкритися у 2027 році і працюватиме не менше восьми років. Повідомляється, що на підприємстві працюватимуть тисячі людей. За умовами угоди, Intel сплачуватиме податок у розмірі 7,5% порівняно з нинішніми 5%.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своєму зверненні наголосив, що нове підприємство стане найбільшою приватною інвестицією в історії країни.

У заяві Intel йдеться, що її діяльність в Ізраїлі відіграла вирішальну роль у глобальному успіху компанії.

"Наш намір розширити виробничі потужності в Ізраїлі зумовлений нашою прихильністю до задоволення майбутніх виробничих потреб, і ми цінуємо постійну підтримку ізраїльського уряду", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль прагне використати свою технологічну перевагу, щоб стати "наддержавою" штучного інтелекту (ШІ). Це допоможе досягти прогресу в автономній війні та оптимізації прийняття бойових рішень.

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Ізраїль Intel
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