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Рекордные инвестиции в истории. Intel построит в Израиле завод по выпуску микросхем

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Понедельник 19 июня 2023 03:59
Рекордные инвестиции в истории. Intel построит в Израиле завод по выпуску микросхем Фото: Intel построит в Израиле завод по выпуску микросхем (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Американский цифровой гигант, компания Intel, инвестирует 25 млрд долларов в строительство нового завода в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Завод в Кирьят-Гате должен открыться в 2027 году и будет работать не менее восьми лет. Сообщается, что на предприятии будут работать тысячи человек. По условиям сделки, Intel будет платить налог в размере 7,5% по сравнению с нынешними 5%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении подчеркнул, что новое предприятие станет крупнейшей частной инвестицией в истории страны.

В заявлении Intel говорится, что ее деятельность в Израиле сыграла решающую роль в глобальном успехе компании.

"Наше намерение расширить производственные мощности в Израиле обусловлено нашей приверженностью удовлетворению будущих производственных потребностей, и мы ценим постоянную поддержку израильского правительства", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что Израиль стремится использовать свое технологическое превосходство, чтобы стать "сверхдержавой" искусственного интеллекта (ИИ). Это поможет достичь прогресса в автономной войне и оптимизации принятия боевых решений.

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