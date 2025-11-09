ua en ru
Рекордне зростання закінчилося: азійські ШІ-акції різко впали

Китай, Неділя 09 листопада 2025 12:52
Рекордне зростання закінчилося: азійські ШІ-акції різко впали Фото: падіння акцій азійських компаній-виробників штучного інтелекту викликає сумніви (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Раптове падіння акцій азійських технологічних компаній минулого тижня стривожило інвесторів і поставило під сумнів рекордне зростання ринку штучного інтелекту та напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Найрізкіше падіння з квітня відобразило вузьку широту зростання, залежність від роздрібних інвесторів і зростаючу невизначеність щодо термінів зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

"Розпродаж минулого тижня є нагадуванням про те, що структура ринку Азії просто більш вразлива", - зазначив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo Markets у Сінгапурі.

Зростання технологічного сектора Азії цього року

Цього року технологічний сектор Азії випередив свій американський аналог завдяки нижчим оцінкам та ажіотажу, викликаному проривами Китаю в галузі штучного інтелекту, зокрема DeepSeek.

Індекс MSCI Asia Pacific зріс на 24% у 2025 році і на шляху до того, щоб перевершити S&P 500 з найбільшим відривом за 16 років.

Стрімке зростання викликало занепокоєння щодо перегріву ринку. Корейська фондова біржа попередила про небезпеку, яку становить зростання акцій SK Hynix Inc. на понад 200% цього року.

Різке падіння минулого тижня

Технологічний індекс MSCI Asia в середу впав на 4,2%, що стало найбільшим падінням з квітневого шоку від митних тарифів США.

Південнокорейський Kospi впав на 6,2%, а японський Nikkei 225 - на 4,7%. Ключові постачальники Nvidia Corp., включаючи SK Hynix та Advantest Corp., постраждали найбільше, кожен втративши приблизно по 10%.

Ризики концентрації на ринку

Аналітики зазначають, що надмірні втрати Азії відображають структурну проблему - надзвичайну концентрацію технологічних гігантів у регіональних бенчмарках. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. зараз займає понад 40% Taiex, що втричі більше, ніж десять років тому.

У Південній Кореї Samsung Electronics Co. та SK Hynix разом складають близько 30% Kospi.

Японія не є винятком: п’ять провідних акцій Nikkei 225 становлять близько 38% від загальної ваги.

"Якщо щось піде не так із бумом штучного інтелекту чи напівпровідників, Nikkei негайно впаде... Я справді думаю, що ми й надалі спостерігатимемо більше корекцій та підвищену волатильність", - зазначив Такехіко Масудзава, керівник відділу торгівлі акціями Phillip Securities Japan у Токіо.

Новини у сфері ШІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що Microsoft AI працює над формуванням нової команди, завдання якої - розробка так званого "гуманістичного суперінтелекту", орієнтованого на підтримку людини.

Тим часом Google оголосила, що робить доступ до режиму AI Mode у Chrome на мобільних пристроях помітно простішим.

