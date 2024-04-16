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Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию

США, Вторник 16 апреля 2024 09:18
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Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию Фото: Цены на золото могут вырасти до 3000 долларов за унцию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Citigroup прогнозирует, что золото достигнет 3000 долларов за унцию в течение следующих 6-18 месяцев благодаря увеличению притока инвесторов. Рост ожидается из-за того, что Федеральная резервная система США в конечном итоге снизит процентные ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Аналитики повысили оценку средних цен на 2024 год до 2350 долларов и произвели "значительный пересмотр на 40% в сторону повышения" своего прогноза на 2025 год до 2875 долларов. Они написали, что во втором полугодии 2024 года золото будет "регулярно тестировать и пробивать" уровень 2500 долларов. Сегодня золото торгуется на уровне 2387 долларов.

Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию

Золото дорожает из-за войн на Ближнем Востоке и России против Украины, покупок со стороны центральных банков и потребительского спроса в Китае.

Goldman Sachs заявляет, что драгоценный металл находится на непоколебимом растущем рынке, повысив прогноз на конец года до 2700 долларов. UBS ожидает 2500 долларов к концу года.

По мнению Citigroup, золото будет стимулироваться увеличением потоков от игроков, занимающихся управляем деньгами. Начало цикла сокращения ставок ФРС (или сценария потенциальной рецессии) в 2025 году придаст дополнительный импульс инвестиционному спросу.

Citigroup - финансовый конгломерат в США, один из крупнейших в мире. Входит в "большую четверку" банков США.

Рост цен на золото

Напомним, за последний год цены на золото выросли более 15%.

Золото часто покупают в качестве убежища или инвестиции по нескольким причинам:

  • Защита от инфляции. Золото имеет статус инфляционного убежища, потому что его стоимость обычно растет в периоды высокой инфляции. Это связано с тем, что золото является ограниченным ресурсом, и его количество в мире ограничено.
  • Геополитическая нестабильность. Время от времени мировые события, такие как конфликты, экономические кризисы, политические неурядицы и т. д., могут сильно влиять на валюты и финансовые рынки. Золото считается более стабильным активом в таких условиях.
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