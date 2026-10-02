Рекордне вилучення готівки: БЕБ накрило мережу нелегальних обмінників

За даними БЕБ, спільно з Офісом Генерального прокурора правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень.

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Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки.

Детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі. Діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру.

Також правоохоронці виявили спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Також детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об'єктах, під час яких вилучили готівку в різній валюті, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.

"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія – лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів", – зазначив Цивінський.

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Він додав, що в умовах обмеженого ресурсу БЕБ зосереджується на схемах, які створюють найбільші ризики для державного бюджету.

Досудове розслідування триває.