Рекордное изъятие наличных: БЭБ накрыло сеть нелегальных обменников

Детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли более 630 млн грн в разной валюте во время операции по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал директора БЭБ Александра Цивинского.
По данным БЭБ, совместно с Офисом Генерального прокурора правоохранители разоблачили теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводили десятки миллиардов гривен.
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Дело расследуется по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, сеть имела разветвленную систему конспирации для хранения наличных денег.
Детективы обнаружили скрытые хранилища, тайники и туннели. Деятельность обменных пунктов координировалась из одного центра.
Также правоохранители обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.
Также детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков на определенных объектах, во время которых изъяли наличные деньги в разной валюте, телефоны, технику и черновую бухгалтерию.
"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия – лишь то, что видно в кадре. За этим – месяцы аналитики, установление связей и работы детективов", – отметил Цивинский.
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Он добавил, что в условиях ограниченного ресурса БЭБ сосредотачивается на схемах, создающих наибольшие риски для государственного бюджета.
Досудебное расследование продолжается.
Также мы ранее сообщали, что БЭБ ликвидировало нелегальные табачные фабрики в Харькове и Львове .