Рекордное изъятие наличных: БЭБ накрыло сеть нелегальных обменников

По данным БЭБ, совместно с Офисом Генерального прокурора правоохранители разоблачили теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводили десятки миллиардов гривен.

Читайте также: БЭБ изменит модель работы с экономическими преступлениями: что известно

Дело расследуется по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, сеть имела разветвленную систему конспирации для хранения наличных денег.

Детективы обнаружили скрытые хранилища, тайники и туннели. Деятельность обменных пунктов координировалась из одного центра.

Также правоохранители обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.

Также детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков на определенных объектах, во время которых изъяли наличные деньги в разной валюте, телефоны, технику и черновую бухгалтерию.

"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия – лишь то, что видно в кадре. За этим – месяцы аналитики, установление связей и работы детективов", – отметил Цивинский.

Читайте также: Подпольные цеха и "безумные скидки": как фейковая парфюмерия находит покупателей в Украине

Он добавил, что в условиях ограниченного ресурса БЭБ сосредотачивается на схемах, создающих наибольшие риски для государственного бюджета.

Досудебное расследование продолжается.