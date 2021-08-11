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Рекордна крадіжка криптовалюти: хакери повернули половину коштів після погроз від компанії

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Середа 11 серпня 2021 21:28
Рекордна крадіжка криптовалюти: хакери повернули половину коштів після погроз від компанії Фото: хакери повернули половину викрадених коштів криптоплатформі після погроз (twitter.com/Bitcoin)
Автор: Сергій Пишкін

Хакери, які сьогодні пограбували криптоплатформу Poly Network на 600 млн доларів, повернули їй майже половину коштів. Компанія перед цим пригрозила їм судом.


Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні Poly Network повідомила про наймасштабніше пограбування криптовалюти. У своїй сторінці соціальної мережі компанія оприлюднила інформацію стосовно цифрових гаманців, на які були відправлені викрадені токени. Відповідно до інформації аналітиків, сума збитків становить більше ніж 600 млн доларів.

Втім, після того, як компанія пригрозила хакерам судом, вже до вечора зловмисники повернули криптоплатформі 258 млн доларів.

Співзасновник Ellipic Том Робінсон висловив думку, що хакери повернули частину коштів через складність їх відмивання.

Poly Network, зі свого боку, досі не коментувала інцидент.


Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як хакери ошукали криптоплатформу Poly Network на більше ніж 600 млн доларів.

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