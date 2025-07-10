Рекордна злива та знеструмлені села: що відбувається у Львові та як довго це триватиме

Рекордні опади та вихід річок з берегів

За даними Львівського гідрометцентру, за 12 годин у місті випало 110,2 мм дощу - це 115% місячної норми, і така кількість опадів фіксується вперше за всю історію спостережень.

Через інтенсивні опади річки Зубра та Щирка вийшли з берегів, створивши загрозу підтоплення частини міста. Мешканців закликали негайно переносити речі з підвалів, прибирати авто з підземних паркінгів і затоплюваних вулиць.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, у Львівській області без електропостачання залишилися 192 населені пункти. На місцях працюють аварійні служби.

Що кажуть спеціалісти

У коментарі РБК-Україна керівник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Роман Туцький повідомив, що вода на річках справді піднялася, але поки не перевищує критичних значень.

"На річках Західного Бугу - підйом до +18 см, на Сяну - до +16 см, на Дністрі - максимум +64 см на добу. Це не є критичними показниками", - пояснив Туцький.

Проте він визнав: найбільша кількість опадів дійсно припала на Львів, що й призвело до стрімкого підняття рівня води в локальних річках і підтоплення в межах населених пунктів.

Чому затопило: комплексна причина

За словами Туцького, підтоплення у Львові стали наслідком одразу кількох факторів: не лише опадів, а й забудови, стану каналізаційних колекторів, перепланування міста.

"Якщо колектор не встигає відводити воду - підтоплюються будинки, парковки, вулиці. А забудова постійно змінюється - це впливає на напрямки та швидкість стоку", - зазначив він.

У місті вже працюють ДСНС і диспетчерсько-аналітичні служби, які спільно з гідрологами моніторять ситуацію, попереджають органи місцевого самоврядування та готуються до потенційних ризиків.

За прогнозами синоптиків, дощі у регіоні триватимуть до кінця доби. Якщо опади припиняться до вечора, затоплення можуть зійти вже до ранку 11 липня.

"Думаю, як тільки припиниться дощ, усе має швидко збігти. Якщо до 8 вечора буде сухо - на Зубрі зранку вже не буде затоплень", - зазначив Туцький.

Мешканців Львова просять залишатися обережними, не наближатися до водойм і не залишати авто в низинах. Усі служби працюють у посиленому режимі.