Рекордна сума. У Росії військові витрати у 2025 році можуть зрости майже на третину

Проект федерального бюджету на 2025 рік та на плановий період 2026 та 2027 років був внесений до Держдуми РФ сьогодні, 30 вересня.

Як зазначає видання, військові витрати РФ у 2025 році становитимуть 6,31% ВВП країни. 13,5 трлн рублів (145 млрд доларів) є рекордною сумою. До цього рекордними були 10,4 трлн рублів (106 млрд доларів), які заклали "на оборону" у 2024 році.

Також, згідно з документом, у Росії у 2026 та 2027 рр. планують скорочувати "оборонне фінансування". У 2026 році виділити планується 12,8 трлн рублів (138,06 млрд доларів), а в 2027 році - 13,1 трлн рублів (141,30 млрд доларів).

До речі, у держбюджеті на 2024 рік та на плановий період 2025 та 2026 років очікувалося, що у 2025 році на військові витрати виділять 8,5 трлн рублів (91,68 млрд доларів).