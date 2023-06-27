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Рекордна спека у США: температура сягає майже +50 градусів, загинуло двоє людей

Фото: рекордна спека в Техасі, температура повітря сягає +50 градусів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

У США в штаті Техас кілька тижнів тримається рекордна температура повітря, яка сягає 50 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.

Цього місяця у Сполучених Штатах Америки було побито більше десятка історичних температурних рекордів. У п'ятницю в Ріо-Гранде-Віллідж було зафіксовано +48 градусів, і за прогнозами, у вівторок температура знову підніметься до цієї межі.

У Мідленді та Корпус-Крісті очікується +49 градусів, а в Х'юстоні +46. Також, із рекордною спекою стикнувся Техас, де температура сягала майже +50.

Через таку високу температуру повітря в Національному парку "Біг-Бенд" на південному заході Техасу загинули двоє людей За даними метеорологічної служби США, спека не відступає навіть вночі.

Кліматологи вважають, що 2023 рік може стати найспекотнішим в історії. Світ може побити новий рекорд середньої температури через зміну клімату.

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