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Рекордная жара в США: температура достигает почти +50 градусов, погибли два человека

Фото: рекордная жара в Техасе, температура воздуха достигает +50 градусов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

В США в штате Техас несколько недель держится рекордная температура воздуха, достигающая 50 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В этом месяце в Соединенных Штатах Америки было побито более десятка исторических температурных рекордов. В пятницу в Рио-Гранде-Виллидж было зафиксировано +48 градусов, и по прогнозам, во вторник температура снова поднимется до этого предела.

В Мидленде и Корпус-Кристи ожидается +49 градусов, а в Хьюстоне +46. Также с рекордной жарой столкнулся Техас, где температура достигала почти +50.

Из-за столь высокой температуры воздуха в Национальном парке "Биг-Бенд" на юго-западе Техаса погибли два человека По данным метеорологической службы США, жара не отступает даже ночью.

Климатологи считают, что 2023 год может стать самым жарким в истории. Мир может побить новый рекорд средней температуры из-за изменения климата.

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