Рекордна спека і не тільки. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Понеділок, 10 червня

В понеділок, 10 червня, на більшій частині України литимуть дощі. Опадів не буде лише в декількох областях:

у Херсонській, в Криму;

в Запорізькій, в Дніпропетровській;

в Донецькій, Луганській, Харківській областях.

Там де ймовірні опади, пройдуть і грози.

Вночі холодніше всього буде на заході. Наприклад, на Волині - +12...+14. Вдночас, у Чернівецькій області +14...+16, на Закарпаття - до +17. Найтепліше вночі буде на півдні +21...+22 градусів.

Вдень знову ж таки найхолодніше буде у Волинській області +22...+24. Загалом на заході до +27 градусів. На півдні, південному сході, на сході утримається спека - +30...+34. Найспекотніше буде в Криму - +32...+34.

В Києві очікуються дощі і вдень і вночі, температура буде "гуляти" в межах +26...+28 градусів та +18...+20 градусів відповідно.

Прогноз погоди на 10 червня в Україні (meteo.gov.ua)

Вівторок, 11 червня

У вівторок, 11 червня, опади з грозами накриють майже всю територію України, окрім Криму. Нічні температури будуть триматись на рівні понеділка, 10 червня.

Вдень знову холодніше всього буде на заході. На другому місці - північ. Попри дощі, на півдні температура вдень по всіх областях зрівняється з кримською, до +34 градусів. Такі ж великі "плюси" вдень будуть на сході та в Запорізькій області.

В Києві і вдень, і вночі очікуються короткочасні дощі. Температура:

вночі +18...+20;

вдень - +26...+28 градусів.

Прогноз погоди на 11 червня в Україні (meteo.gov.ua)

Середа, 12 червня

В середу, 12 червня, дощі продовжать лити. Суха погода буде спостерігатися лише:

в Херсонській, в Криму;

в Запорізькій;

в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

В дощових регіонах очікуються грози. Варто зазначити, що тут буде значно холодніше, навіть в центрі.

Нічні температури трохи підвищаться. Наприклад, на заході в межах +14...+16 градусів. В центрі, ближче до сходу та на півночі буде вночі тепліше, +15...+17. На півдні та сході ще вище, максимально на +5 градусів.

Вдень температура буде такою - на заході - +22...+24, на півночі +23...+25, на півдні місцями до +34, як і у Запорізькій області. Наздогоняти південь буде схід, +32...+34. В Києві вночі та вдень дощі. Вночі максимально до +18, вдень - до +26 градусів.

Прогноз погоди на 12 червня в Україні (meteo.gov.ua)

Четвер, 13 червня

У четвер, 13 червня, дощі пройдуть лише місцями. При цьому повсюдно, де крапне, додадуться грози. Опади слід очікувати:

весь захід;

Житомирська, Хмельницька, Вінницька;

Чернігівська, Київ, Київська, Черкаська;

Дніпропетровська, Кировоградська, Сумська області.

Вночі температура буде триматись в межах: на заході - +13...+15, в центрі, ближче до півночі - до +18 градусів, на півдні та південному сході - +19...+21 градусів. Тепліше всього буде на сході - до +22.

Вдень значно похолоднішає в порівнянні з попередніми днями. На заході та півночі до +22, в центрі - до +28, а максимально до +31 - на півдні та сході. В Києві знову затримаються невеликі дощі, вночі - +15...+17, вдень - +20...+22 градусів.

Прогноз погоди на 13 червня в Україні (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 14 червня

У п'ятницю, 14 червня, дощі пройдуть через захід, північ, центр, але не торкнуться східних областей, трохи капне і на півдні.

Вночі на заході буде в межах +11...+13 градусів, на півночі - +14...+16, у центрі – до +17, на півдні – в межах +19...+21. Також уночі буде і на сході.

Вдень у західних областях буде в межах +18...+20 градусів, на півночі до +22, у центрі – до +24 градусів, на півдні та сході до +29, а у Криму – до +31.

У Києві все також дощитиме з грозою. Вночі температура опуститься до +14...+16, вдень до +20...+22 градуси.

Прогноз погоди на 14 червня в Україні (meteo.gov.ua)