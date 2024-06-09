Рекордная жара и не только. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю в Украине

Понедельник, 10 июня

В понедельник, 10 июня, в большей части Украины будут лить дожди. Осадков не будет только в нескольких областях:

в Херсонской, Крыму;

в Запорожской, Днепропетровской;

в Донецкой, Луганской, Харьковской областях.

Там, где возможны осадки, пройдут и грозы.

Ночью холоднее всего будет на западе. Например, на Волыни – +12…+14. В то же время, в Черновицкой области +14...+16, на Закарпатье - до +17. Теплее всего ночью будет на юге +21...+22 градусов.

Днем опять же холоднее всего будет в Волынской области +22...+24. В общей сложности на западе до +27 градусов. На юге, юго-востоке, на востоке сохранится жара – +30…+34. Жарче всего будет в Крыму - +32...+34.

В Киеве ожидаются дожди и днем ​​и ночью, температура будет "гулять" в пределах +26...+28 градусов и +18...+20 градусов соответственно.

Прогноз погоды на 10 июня в Украине (meteo.gov.ua)

Вторник, 11 июня

Во вторник, 11 июня, осадки с грозами накроют почти всю территорию Украины, кроме Крыма. Ночные температуры будут держаться на уровне понедельника, 10 июня.

Днем снова холоднее всего будет на западе. На втором месте – север. Несмотря на дожди, на юге температура днем ​​по всем областям сравняется с крымской, до +34 градусов. Такие же большие "плюсы" днем ​​будут на востоке и в Запорожской области.

В Киеве и днем ​​и ночью ожидаются кратковременные дожди. Температура:

ночью +18...+20;

днем - +26...+28 градусов.

Прогноз погоды на 11 июня в Украине (meteo.gov.ua)

Среда, 12 июня

В среду, 12 июня, дожди продолжат лить. Сухая погода будет наблюдаться только:

в Херсонской, Крыму;

в Запорожской;

в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В дождливых регионах ожидаются грозы. Стоит отметить, что здесь будет гораздо холоднее, даже в центре.

Ночные температуры немного повысятся. К примеру, на западе в пределах +14...+16 градусов. В центре, ближе к востоку и на севере, будет ночью теплее, +15...+17. На юге и востоке еще выше, максимально на +5 градусов.

Днем температура будет такой - на западе +22...+24, на севере +23...+25, на юге местами до +34, как и в Запорожской области. Настигать юг будет восток, +32...+34.

В Киеве ночью и днем ​​дожди. Ночью максимально до +18, днем ​​– до +26 градусов.

Прогноз погоды на 12 июня в Украине (meteo.gov.ua)

Четверг, 13 июня

В четверг, 13 июня, дожди пройдут только местами. При этом повсеместно, где капнет, прибавятся грозы. Осадки следует ожидать:

весь запад;

Житомирская, Хмельницкая, Винницкая;

Черниговская, Киев, Киевская, Черкасская;

Днепропетровская, Кировоградская, Сумская области.

Ночью температура будет держаться в пределах: на западе - +13...+15 градусов, в центре, ближе к северу - до +18 градусов, на юге и юго-востоке - +19...+21 градусов. Теплее всего будет на востоке – до +22.

Днем значительно похолодает по сравнению с предыдущими днями. На западе и севере до +22, в центре - до +28, а максимально до +31 - на юге и востоке. В Киеве снова задержатся небольшие дожди, ночью - +15...+17, днем ​​- +20...+22 градусов.

Прогноз погоды на 13 июня в Украине (meteo.gov.ua)

Пятница, 14 июня

В пятницу, 14 июня, дожди пройдутся через запад, север, центр, но не затронут восточные области, немного капнет и на юге.

Ночью на западе будет в пределах +11...+13 градусов, на севере - +14...+16, в центре - до +17, на юге - в пределах +19...+21. Также ночью будет и на востоке.

Днем в западных областях будет в пределах +18...+20 градусов, на севере до +22, в центре - до +24 градусов, на юге и востоке до +29, а в Крыму - до +31.

В Киеве все также будет дождливо с грозой. Ночью температура опуститься до +14...+16, днем до +20...+22 градусов.

Прогноз погоды на 14 июня в Украине (meteo.gov.ua)