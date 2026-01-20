ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Рекордна конкуренція на ринку праці: де на одну вакансію претендують понад 80 кандидатів

Вівторок 20 січня 2026 06:40
UA EN RU
Рекордна конкуренція на ринку праці: де на одну вакансію претендують понад 80 кандидатів Фото: Дистанційна робота (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році українці найактивніше змагалися за вакансії з можливістю віддаленої роботи, гнучким графіком та невисоким порогом входу. У деяких категоріях на одне оголошення припадало понад 80 відгуків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Велика кількість відгуків не деякі вакансії свідчить про суттєвий дисбаланс між попитом з боку шукачів і пропозицією роботодавців.

Де попит значно перевищує пропозицію

За даними аналітиків, найвища конкуренція у 2025 році зосередилась у професіях, які часто передбачають онлайн-формат або не потребують тривалого досвіду. Йдеться насамперед про креативні та диджитал-напрямки - рекламу, дизайн, PR, копірайтинг, SMM, а також операторів чатів і менеджерів інтернет-магазинів.

Саме ці вакансії найчастіше обирають молодь, студенти та кандидати на старті кар’єри, що й формує рекордну кількість відгуків.

Топ вакансій з найвищою конкуренцією у 2025 році

Найбільшу конкуренцію зафіксували у сфері реклами, дизайну та PR. У середньому одне оголошення тут отримувало 83 відгуки, що є найвищим показником серед усіх професій. Водночас медіанна зарплата у цій категорії становила 17 500 гривень.

На другому місці - менеджер інтернет-магазину. На одну вакансію припадало 70 відгуків, а медіанна зарплата складала 19 000 гривень.

Третю позицію посів копірайтер - 64 відгуки на одне оголошення. При цьому рівень оплати суттєво відрізняється від класичних вакансій: медіанна винагорода становить 1 000 гривень, оскільки оплата часто погодинна або проєктна.

На четвертому місці - оператор чату з показником 60 відгуків на одну вакансію та медіанною зарплатою 17 500 гривень.

Замикає п’ятірку категорія "Початок кар’єри / Студенти" - 59 відгуків на одне оголошення. Медіанна зарплата тут становила 16 750 гривень, що робить ці вакансії привабливими для кандидатів без досвіду.

Інші професії з високою конкуренцією

Окрім лідерів рейтингу, висока конкуренція у 2025 році спостерігалась і в таких професіях:

  • менеджер по роботі з клієнтами - 45 відгуків, 20 000 гривень;
  • пакувальник - 44 відгуки, 20 000 гривень;
  • оператор ПК - 42 відгуки, 18 500 гривень;
  • промоутер - 41 відгук, 674 гривень (переважно погодинна або подобова оплата);
  • контент-менеджер - 41 відгук, 15 000 гривень;
  • SMM-менеджер - 41 відгук, 15 000 гривень;
  • модель - 36 відгуків, 1 750 гривень (залежить від кількості годин);
  • менеджер з продажу - 35 відгуків, 22 500 гривень;
  • диспетчер - 34 відгуки, 19 000 гривень;
  • різноробочий - 30 відгуків, 20 000 гривень.

Що це означає для шукачів роботи

Аналітики зазначають, що висока конкуренція у 2025 році вказує на зростаючий інтерес до дистанційної та гнучкої зайнятості. Водночас саме ці напрями залишаються найбільш перенасиченими кандидатами, тоді як у робітничих і технічних професіях дефіцит кадрів зберігається.

Для шукачів це означає необхідність або підвищувати кваліфікацію у популярних напрямках, або звертати увагу на менш конкурентні сфери, де шанс отримати роботу суттєво вищий.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2025 році через кадрову кризу роботодавці активніше відкривали вакансії для соціально вразливих груп - жінок, людей з інвалідністю, кандидатів у декреті та пенсіонерів. Найбільше збільшилася кількість пропозицій у робітничих і сервісних сферах, а зарплати в цих категоріях зросли на 40-80%.

Також ми писали, що у 2025 році 155 підлітків в Україні отримали статус безробітного, водночас майже 85% роботодавців готові працевлаштовувати молодь до 25 років без досвіду. ДСЗ активно проводить профорієнтаційні заходи для школярів, залучає батьків і педагогів, організовує ярмарки вакансій та екскурсії на виробництво, а найпопулярніші позиції серед підлітків - кухарі, продавці, перукарі, трактористи та медсестри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Робота в Україні
Новини
Павло Єлізаров став заступником командувача ПС: відповідатиме за "малу ППО"
Павло Єлізаров став заступником командувача ПС: відповідатиме за "малу ППО"
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу