Рекордна кількість. ВООЗ зафіксувала вже тисячну атаку на медсистему України

"Всесвітня організація охорони здоров'я верифікувала 1000-ну атаку на систему охорони здоров'я в Україні з моменту повномаштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року", - йдеться у звіті.

Зазначається, що це найбільша кількість атак, яку ВООЗ коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації.

За підтвердженими Організацією даними, за останні 15 місяців повномасштабної війни 1004 атаки забрали щонайменше 101 життя, включаючи медпрацівників та пацієнтів, поранення отримали значно більше людей.

"Атаки зазнали також постачальників медичних послуг, системи постачання, обладнання та транспорт, включаючи машини швидкої допомоги", - йдеться в публікації.

У ВООЗ пояснюють, що визначають напад на медичну систему як "будь-який акт словесного чи фізичного насильства, загрозу насильства, що перешкоджає наявності, доступу до лікувальних та/або профілактичних медичних послуг під час надзвичайних ситуацій".

Також це може варіюватись від насильства із застосуванням важкої зброї до психосоціальних погроз і залякування, що впливає на доступ до медичної допомоги для тих, хто її потребує, додали в Організації.

У звіті зазначається, що атаки перешкоджають доступу до медичної допомоги для десятків тисяч людей, збільшуючи ризики захворювання та смерті.

Ракетний удар РФ по Дніпру

27 травня російські окупанти завдали ракетного удару по медустанові в Дніпрі, і в результаті атаки загинули двоє людей, понад 30 отримали поранення.

Загарбники спрямували ракети на будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, внаслідок чого виникла пожежа, яка охопила 1 тисячу кв.м. Триповерхова будівля частково зруйнована.

У місті наступного дня було оголошено жалобу.

Подробиці про російську атаку по Дніпру розказані в матеріалі РБК-Україна.