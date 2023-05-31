Рекордное количество. ВОЗ зафиксировала уже тысячную атаку на медсистему Украины

"Всемирная организация здравоохранения верифицировала 1000 атаку на систему здравоохранения в Украине с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале 2022 года", - говорится в отчете.

Отмечается, что это самое большое количество атак, которое ВОЗ когда-либо регистрировало в любой чрезвычайной гуманитарной ситуации.

По подтвержденным Организацией данным, за последние 15 месяцев полномасштабной войны 1004 атаки унесли по меньшей мере 101 жизнь, включая медработников и пациентов, ранения получили значительно больше людей.

"Атакам подверглись также поставщикам медицинских услуг, системам снабжения, оборудования и транспорта, включая машины скорой помощи", - идет речь в публикации.

В ВОЗ объясняют, что определяют нападение на медицинскую систему как "любой акт словесного или физического насилия, угрозу насилия, препятствующего наличию, доступа к лечебным и/или профилактическим медицинским услугам во время чрезвычайных ситуаций".

Также это может варьироваться от насилия с применением тяжелого оружия к психосоциальным угрозам и запугиванию, что влияет на доступ к медицинской помощи для нуждающихся, добавили в Организации.

В отчете отмечается, что атаки препятствуют доступу к медицинской помощи для десятков тысяч человек, увеличивая риски заболевания и смерти.

Ракетный удар РФ по Днепру

27 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре, и в результате атаки погибли два человека, более 30 получили ранения.

Захватчики направили ракеты по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, в результате чего возник пожар, охвативший 1 тысячу кв. м. Трехэтажное здание частично разрушено.

В городе на следующий день был объявлен траур.

Подробности о российской атаке по Днепру рассказаны в материале РБК-Украина.