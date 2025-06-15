Рекордна дальність: ЦАХАЛ атакував аеропорт Ірану за 2300 км від Ізраїлю
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по літаку в аеропорту на сході Ірану. Відстань до цілі склала рекордні 2300 кілометрів з початку операції
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Армії оборони Ізраїлю.
"Деякий час тому ВПС Ізраїлю завдали удару по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на сході Ірану, приблизно за 2 300 кілометрів від Ізраїлю", - йдеться в публікації.
У ЦАХАЛ підкреслили, що дії ВПС Ізраїлю спрямовані на встановлення повітряної переваги в повітрі над Іраном.
"Це найдальший удар, нанесений від початку операції", - додали в ізраїльській армії.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану, заявивши про початок операції "Левовий народ".
Крім ураження об'єктів, у рамках першої атаки було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів. Серед них і вищі чиновники.
Сьогодні в ізраїльській армії заявили, що загалом, за їхніми даними, з п'ятниці було завдано приблизно 250 ударів по 720 цілях на території Ірану.
Учора заявлялося, що Ізраїль встановив повітряну перевагу над значною територією Ірану. Зазначається, що ця операція стала найглибшою атакою на іранську територію.
Також зазначимо, що від Ірану теж надходить відповідь. Країна час від часу здійснює хвилю атак, випускаючи в бік Ізраїлю ракети та дрони.
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