Рекордна дальність: ЦАХАЛ атакував аеропорт Ірану за 2300 км від Ізраїлю

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по літаку в аеропорту на сході Ірану. Відстань до цілі склала рекордні 2300 кілометрів з початку операції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Армії оборони Ізраїлю.

"Деякий час тому ВПС Ізраїлю завдали удару по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на сході Ірану, приблизно за 2 300 кілометрів від Ізраїлю", - йдеться в публікації.

У ЦАХАЛ підкреслили, що дії ВПС Ізраїлю спрямовані на встановлення повітряної переваги в повітрі над Іраном.

"Це найдальший удар, нанесений від початку операції", - додали в ізраїльській армії.