Рекордная дальность: ЦАХАЛ атаковал аэропорт Ирана в 2300 км от Израиля
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по самолету в аэропорту на востоке Ирана. Расстояние до цели составило рекордные 2300 километров с начала операции
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, примерно в 2 300 километрах от Израиля", - говорится в публикации.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что действия ВВС Израиля направлены на установление воздушного превосходства в воздухе над Ираном.
"Это самый дальний удар, нанесенный с начала операции", - добавили в израильской армии.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, заявив о начале операции "Львиный народ".
Помимо поражения объектов, в рамках первой атаки были ликвидированы более топ-20 иранских командиров. Среди них и высшие чиновники.
Сегодня в израильской армии заявили, что всего, по их данным, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.
Вчера заявлялось, что Израиль установил воздушное превосходство над значительной территорией Ирана. Отмечается, что данная операция стала самой глубокой атакой на иранскую территорию.
Также отметим, что от Ирана тоже поступает ответ. Страна время от времени совершает волну атак, выпуская в сторону Израиля ракеты и дроны.
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