Рекордна атака "Шахедами". Над Україною вночі ППО збила 52 ворожі дрони

"У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку - Брянська область (РФ), та південного - Краснодарський край (РФ)", - уточнили військові.

Загалом було зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - а саме 54.

У ПС додали, що у цій нічній атаці російські окупанти направили дрони на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України у центральних регіонах країни, зокрема, у Київській області.

"Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів!" - йдеться у публікації.

Крім того, для відбиття атаки були залучені сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Нічна атака дронів 28 травня

Цієї ночі повітряна тривога була оголошена в більшості областей України, і стало відомо про запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе типу Shahed. У регіонах працювала ППО ЗСУ.

Пізніше в Києві пролунала серія вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги - українські військові збивали БПЛА противника, які росіяни направляли на столицю кількома групами та хвилями.

Як поінформували у Київській міській військовій адміністрації, ППО вдалося знищити всі безпілотники противника - понад 40, і жоден не вдарив по цілі у місті. Проте внаслідок падіння уламків БПЛА у низці районів столиці відбулися руйнування та пожежі, були жертви та постраждалі.

Подробиці про ворожу атаку дронами на Київ, і наслідки цього наймасовішого по застосуванню "Шахедів" нападу - читайте в матеріалі РБК-Україна.