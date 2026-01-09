ua en ru
Рекорд не втримався. НБУ почав знижувати курс злотого

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 18:35
Рекорд не втримався. НБУ почав знижувати курс злотого Фото: Курс злотого становить 11,90 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) почав знижувати офіційний курс злотого, після рекордного значення 11,92 гривні, - на 12 січня курс встановлений на рівні 11,90 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 12 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,9030 гривень за 1 злотий (-0,02 гривні порівняно з 9 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 10 копійок.

Рекорд не втримався. НБУ почав знижувати курс злотогоbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,48 гривень і продають по 11,93 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 14-19 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 7 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 9 копійок. Офіційний курс на 12 січня 2026 року перевищив позначку 43 гривні і досяг 43,0757 гривень за 1 долар. Офіційний курс євро на 12 січня становить 50,1444 гривень за 1 євро (-0,03 грн).

На міжбанку курс долара в результаті торгів 8 січня зріс на 20 копійок порівняно з курсами 7 січня - до 43,11-43,14 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 50,29-50,31 гривень (+0,09 копійок порівняно з попереднім днем).

Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 9 січня досяг рекордного значення - 11,92 гривні, що на 7 копійок вище за курс 8 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

