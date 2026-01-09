ua en ru
Рекорд не удержался. НБУ начал снижать курс злотого

Украина, Пятница 09 января 2026 18:35
Рекорд не удержался. НБУ начал снижать курс злотого Фото: Курс злотого составляет 11,90 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) начал снижать официальный курс злотого, после рекордного значения 11,92 гривен, - на 12 января курс установлен на уровне 11,90 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 12 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,9030 гривен за 1 злотый (-0,02 гривны по сравнению с 9 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 10 копеек.

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,48 гривен и продают по 11,93 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 14-19 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 7 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 9 копеек. Официальный курс на 12 января 2026 года превысил отметку 43 гривны и достиг 43,0757 гривен за 1 доллар. Официальный курс евро на 12 января составляет 50,1444 гривен за 1 евро (-0,03 грн).

На межбанке курс доллара в результате торгов 8 января вырос на 20 копеек по сравнению с курсами 7 января – до 43,11-43,14 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 50,29-50,31 гривен (+0,09 копеек по сравнению с предыдущим днем).

Напомним, что официальный курс злотого на 9 января достиг рекордного значения - 11,92 гривны, что на 7 копеек выше курса 8 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

