Рекорд за всю историю наблюдений. В Германии произошел резкий перепад температуры

В Германии с начала наблюдений зафиксировали крупнейшие температурные колебания. За неделю температура повысилась на 41,9 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает The Local .

Такие колебания зафиксировали на метеостанции в центральном немецком городе Геттинген. 14 февраля там было -23,8 градусов мороза, а через неделю +18,1 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд в Германии был установлен в мае 1880 года, в первые дни ведения официальных метеорологических наблюдений - на +41 градус.

В северной Германии были зафиксированы два зимних рекорда тепла: в Квикборне в Шлезвиг-Гольштайне самая высокая температура составила 18,9 градусов Цельсия.

В Гамбурге метеостанция Нойвиденталь показала в понедельник рекордные 21,1 градуса тепла.