ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рекорд за всю историю наблюдений. В Германии произошел резкий перепад температуры

Новина українською → Берлин, Среда 24 февраля 2021 12:40
Рекорд за всю историю наблюдений. В Германии произошел резкий перепад температуры Фото: термометр (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии с начала наблюдений зафиксировали крупнейшие температурные колебания. За неделю температура повысилась на 41,9 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает The Local.

Такие колебания зафиксировали на метеостанции в центральном немецком городе Геттинген. 14 февраля там было -23,8 градусов мороза, а через неделю +18,1 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд в Германии был установлен в мае 1880 года, в первые дни ведения официальных метеорологических наблюдений - на +41 градус.

В северной Германии были зафиксированы два зимних рекорда тепла: в Квикборне в Шлезвиг-Гольштайне самая высокая температура составила 18,9 градусов Цельсия.

В Гамбурге метеостанция Нойвиденталь показала в понедельник рекордные 21,1 градуса тепла.

Напомним, из-за глобального потепления в Украине может измениться климат. В частности, в южных регионах может быть очень жарко, а в западных областях - чаще возникать паводки.

Отметим, экологи заявили о необходимости уменьшения выбросов углерода в воздух. Уровень мирового океана поднимается быстрее худших прогнозов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире температура Германия рекорд
NEWS
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой