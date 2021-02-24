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Рекорд за всю історію спостережень. У Німеччині стався різкий перепад температури

Новость на русском → Берлін, Середа 24 лютого 2021 12:40
Рекорд за всю історію спостережень. У Німеччині стався різкий перепад температури Фото: термометр (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині від початку спостережень зафіксували найбільші температурні коливання. За тиждень температура підвищилася на 41,9 градусів Цельсію.

Про це повідомляє The Local.

Такі коливання зафіксували на метеостанції в центральному німецькому місті Геттінген. 14 лютого там було -23,8 градуса морозу, а через тиждень +18,1 градуса за Цельсієм.

Попередній рекорд у Німеччині був встановлений в травні 1880 року, в перші дні ведення офіційних метеорологічних спостережень - на +41 градус.

У північній Німеччині були зафіксовані два зимових рекорди тепла: в Квікборні в Шлезвіг-Гольштайні найвища температура склала 18,9 градусів Цельсію.

У Гамбурзі метеостанція Нойвіденталь показала в понеділок рекордні 21,1 градуса тепла.

Нагадаємо, через глобальне потепління в Україні може змінитись клімат. Зокрема, у південних регіонах може бути дуже спекотно, а у західних областях - частіше виникати паводки.

Зазначимо, екологи заявили про необхідність зменшення викидів вуглецю в повітря. Рівень світового океану піднімається швидше за найгірші прогнози.

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