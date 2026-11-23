Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 1,8 тисячі населених пунктів, знеструмлених через російські обстріли енергосистеми.



Найбільше відновлень було на Одещині, яка протягом тижня зазнавала постійних атак. Тут енергетики повернули світло у 2,7 млн домівок. На Дніпропетровщині електропостачання відновили для 341 тисячі родин, у Києві - для майже 185 тисяч.



Крім того, на Донеччині, попри складну безпекову ситуацію та бойові дії, енергетики повернули світло у 174,4 тисячі осель. На Київщині електропостачання відновили для 112,5 тисяч родин.

У компанії наголосили, що фахівці розпочинають відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС.

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