ДТЕК у жовтні повернув світло понад 6,7 млн родин після російських обстрілів

У жовтні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишалися без світла через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що протягом жовтня росіяни посилили атаки на енергетичну інфраструктуру України. Попри постійні обстріли енергетикам вдалося повністю або частково повернути світло жителям понад 2,2 тисячі населених пунктів.

Найбільше відновлень було у Києві, де енергетики повернули електропостачання для понад 2 млн осель. На Донеччині світло відновили для 1,47 млн родин, а на Дніпропетровщині - для 1,42 млн.

Водночас на Київщині електропостачання повернули майже мільйону домогосподарств, а на Одещині - 812,8 тисячі.

У компанії наголосили, що енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі навіть у регіонах із найактивнішими бойовими діями. Ремонтні роботи розпочинають одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС.

