Рекорд Салаха в АПЛ: скільки голів треба зірці "Ліверпуля", щоб перегнати Ширера

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах встановив новий рекорд в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Єгипетський нападник став найкращим бомбардиром серед іноземних гравців за всю історію турніру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У матчі 34-го туру АПЛ проти "Тоттенхема" (5:1) Салах забив свій 185-й гол у чемпіонаті Англії. Завдяки цьому показнику він обійшов аргентинця Серхіо Агуеро (184 голи), який тривалий час очолював рейтинг серед легіонерів.
Крім того, Салах піднявся на п’яте місце у загальному списку найкращих бомбардирів в історії АПЛ за всю історію:
Зазначимо, що Салах виступає за "Ліверпуль" із 2017 року і за цей час став справжньою легендою клубу. У сезоні 2024/25 він провів у Прем'єр-лізі 34 матчі, у яких забив 28 голів і зробив 18 асистів. Таким чином, єгиптянин наразі лідирує у змаганні найкращих бомбардирів та асистентів АПЛ.
Мохамед Салах - єгипетський професійний футболіст, нападник англійського клубу "Ліверпуль" та національної збірної Єгипту. Вважається одним із найкращих гравців світу завдяки своїй швидкості, техніці та результативності.
Салах перейшов до "Ліверпуля" у 2017 році, де став клубною легендою, вигравши Лігу чемпіонів, чемпіонат Англії та встановивши низку персональних і клубних рекордів.
Нагадаємо, що перемога над "Тоттенхемом" принесла "Ліверпулю" дострокове чемпіонство. Мерсисайдці оформили свій 20-й титул чемпіонів Англії, зрівнявшись за кількістю трофеїв із "Манчестер Юнайтед".
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