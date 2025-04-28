Рекорд Салаха в АПЛ: сколько голов надо звезде "Ливерпуля", чтобы перегнать Ширера

Что известно о рекорде Салаха

В матче 34-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (5:1) Салах забил свой 185-й гол в чемпионате Англии. Благодаря этому показателю он обошел аргентинца Серхио Агуэро (184 гола), который долгое время возглавлял рейтинг среди легионеров.

Кроме того, Салах поднялся на пятое место в общем списке лучших бомбардиров в истории АПЛ за всю историю:

Алан Ширер - 260 голов Гарри Кейн - 213 голов Уэйн Руни - 208 голов Энди Коул - 187 голов Мохамед Салах - 185 голов

Отметим, что Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года и за это время стал настоящей легендой клуба. В сезоне 2024/25 он провел в Премьер-лиге 34 матча, в которых забил 28 голов и сделал 18 ассистов. Таким образом, египтянин сейчас лидирует в соревновании лучших бомбардиров и ассистентов АПЛ.