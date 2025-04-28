Рекорд Салаха в АПЛ: скільки голів треба зірці "Ліверпуля", щоб перегнати Ширера

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах встановив новий рекорд в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Єгипетський нападник став найкращим бомбардиром серед іноземних гравців за всю історію турніру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що відомо про рекорд Салаха

У матчі 34-го туру АПЛ проти "Тоттенхема" (5:1) Салах забив свій 185-й гол у чемпіонаті Англії. Завдяки цьому показнику він обійшов аргентинця Серхіо Агуеро (184 голи), який тривалий час очолював рейтинг серед легіонерів.

Крім того, Салах піднявся на п’яте місце у загальному списку найкращих бомбардирів в історії АПЛ за всю історію:

Алан Ширер - 260 голів Гаррі Кейн - 213 голів Вейн Руні - 208 голів Енді Коул - 187 голів Мохамед Салах - 185 голів

Зазначимо, що Салах виступає за "Ліверпуль" із 2017 року і за цей час став справжньою легендою клубу. У сезоні 2024/25 він провів у Прем'єр-лізі 34 матчі, у яких забив 28 голів і зробив 18 асистів. Таким чином, єгиптянин наразі лідирує у змаганні найкращих бомбардирів та асистентів АПЛ.