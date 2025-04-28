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Рекорд Салаха в АПЛ: сколько голов надо звезде "Ливерпуля", чтобы перегнать Ширера

Понедельник 28 апреля 2025 16:32
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Рекорд Салаха в АПЛ: сколько голов надо звезде "Ливерпуля", чтобы перегнать Ширера Мохамед Салах (фото: facebook.com/LiverpoolFC)
Автор: Владимир Варуха

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах установил новый рекорд в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). Египетский нападающий стал лучшим бомбардиром среди иностранных игроков за всю историю турнира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что известно о рекорде Салаха

В матче 34-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (5:1) Салах забил свой 185-й гол в чемпионате Англии. Благодаря этому показателю он обошел аргентинца Серхио Агуэро (184 гола), который долгое время возглавлял рейтинг среди легионеров.

Кроме того, Салах поднялся на пятое место в общем списке лучших бомбардиров в истории АПЛ за всю историю:

  1. Алан Ширер - 260 голов
  2. Гарри Кейн - 213 голов
  3. Уэйн Руни - 208 голов
  4. Энди Коул - 187 голов
  5. Мохамед Салах - 185 голов

Отметим, что Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года и за это время стал настоящей легендой клуба. В сезоне 2024/25 он провел в Премьер-лиге 34 матча, в которых забил 28 голов и сделал 18 ассистов. Таким образом, египтянин сейчас лидирует в соревновании лучших бомбардиров и ассистентов АПЛ.

Кто такой Мохамед Салах

Мохамед Салах - египетский профессиональный футболист, нападающий английского клуба "Ливерпуль" и национальной сборной Египта. Считается одним из лучших игроков мира благодаря своей скорости, технике и результативности.

Салах перешел в "Ливерпуль" в 2017 году, где стал клубной легендой, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Англии и установив ряд персональных и клубных рекордов.

Напомним, что победа над "Тоттенхэмом" принесла "Ливерпулю" досрочное чемпионство. Мерсисайдцы оформили свой 20-й титул чемпионов Англии, сравнявшись по количеству трофеев с "Манчестер Юнайтед".

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