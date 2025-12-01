Рекорд за останні два роки. За місяць ДТЕК повернув світло 3,5 мільйонам родин

Протягом листопада енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 3,5 млн родин, чиї домівки були без електрики через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Минулого місяця енергетикам ДТЕК попри усі безпекові виклики вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 2 534 населених пунктів та відновити електропостачання для понад 3,5 мільйонів домівок українців у чотирьох областях та столиці", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це рекордна кількість відновлень за місяць за останні два роки. Зокрема, на Донеччині у листопаді вдалося повернути електрику у понад 1,7 млн осель.

Донеччина залишається ареною найважчих боїв. І хоча відновлювати електропостачання тут стає все важче та небезпечніше, енергетики продовжують працювати, щойно дозволяють ситуація та військові.

Дніпропетровщина теж постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. Минулого місяця енергетикам вдалося повернути світло у домівки 664,4 тисяч родин.

Ворожі атаки стали вже практично безперервними на столицю та Київщину. У листопаді тут вдалося повернути електрику у 568,8 тисяч осель та 424,2 тисячі домівок відповідно.

У той же період ремонтні бригади повернули світло в домівки 169,9 тисяч мешканців Одещини, яка також часто піддається ворожим обстрілам.