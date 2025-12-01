ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Рекорд за последние два года. За месяц ДТЭК вернул свет 3,5 миллионам семей

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 17:16
UA EN RU
Рекорд за последние два года. За месяц ДТЭК вернул свет 3,5 миллионам семей Фото: ДТЭК вернул свет 3,5 млн семей после обстрелов РФ, установив рекорд (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В течение ноября энергетики компании ДТЭК вернули свет более 3,5 млн семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В прошлом месяце энергетикам ДТЭК несмотря на все вызовы безопасности удалось полностью или частично вернуть свет жителям 2 534 населенных пунктов и восстановить электроснабжение для более 3,5 миллионов домов украинцев в четырех областях и столице", - говорится в нем.

Отмечается, что это рекордное количество восстановлений за месяц за последние два года. В частности, в Донецкой области в ноябре удалось вернуть электричество в более 1,7 млн домов.

Донецкая область остается ареной самых тяжелых боев. И хотя восстанавливать электроснабжение здесь становится все труднее и опаснее, энергетики продолжают работать, как только позволяют ситуация и военные.

Днепропетровщина тоже постоянно страдает от ракетных атак и вражеских обстрелов, особенно юг региона, приближенный к зоне боевых действий. В прошлом месяце энергетикам удалось вернуть свет в дома 664,4 тысяч семей.

Вражеские атаки стали уже практически непрерывными на столицу и Киевщину. В ноябре здесь удалось вернуть электричество в 568,8 тысяч домов и 424,2 тысячи домов соответственно.

В тот же период ремонтные бригады вернули свет в дома 169,9 тысяч жителей Одесской области, которая также часто подвергается вражеским обстрелам.

Напомним, в октябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 3 млн семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

А в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

А в августе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит