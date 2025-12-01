Рекорд за последние два года. За месяц ДТЭК вернул свет 3,5 миллионам семей

В течение ноября энергетики компании ДТЭК вернули свет более 3,5 млн семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В прошлом месяце энергетикам ДТЭК несмотря на все вызовы безопасности удалось полностью или частично вернуть свет жителям 2 534 населенных пунктов и восстановить электроснабжение для более 3,5 миллионов домов украинцев в четырех областях и столице", - говорится в нем.

Отмечается, что это рекордное количество восстановлений за месяц за последние два года. В частности, в Донецкой области в ноябре удалось вернуть электричество в более 1,7 млн домов.

Донецкая область остается ареной самых тяжелых боев. И хотя восстанавливать электроснабжение здесь становится все труднее и опаснее, энергетики продолжают работать, как только позволяют ситуация и военные.

Днепропетровщина тоже постоянно страдает от ракетных атак и вражеских обстрелов, особенно юг региона, приближенный к зоне боевых действий. В прошлом месяце энергетикам удалось вернуть свет в дома 664,4 тысяч семей.

Вражеские атаки стали уже практически непрерывными на столицу и Киевщину. В ноябре здесь удалось вернуть электричество в 568,8 тысяч домов и 424,2 тысячи домов соответственно.

В тот же период ремонтные бригады вернули свет в дома 169,9 тысяч жителей Одесской области, которая также часто подвергается вражеским обстрелам.