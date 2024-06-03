Рекорд непридатних до служби: у Полтавській області суд арештував документи ВЛК

Суд у Полтаві наклав арешт на документи районних ВЛК Полтавської області. Причиною став найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.
За висновками НАЗК, у Полтавській області було виявлено найбільший показник (20% - ред.) тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в лавах української армії.
За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, отримували неправомірну вигоду від військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними "на папері".
Так згідно з даними, Полтавська область входить в п’ятірку областей, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, - 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.
В ухвалі районного суду Полтави зазначено, що документи можуть бути доказом вчинення злочину, тому їх арештували.
Нагадаємо, ВЛК необхідно проходити військовозобов'язаним, щоб в Збройних Силах мали розуміння того, кого призивати на службу залежно від ситуації на фронті. Прямих заборон відмовлятися від проходження ВЛК в Україні немає, але водночас обов'язок його проходити існує.
Нещодавно ми розповідали, чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації.
Якщо ви не згодні з рішенням військово-лікарської комісії, цей висновок ВЛК можна оскаржити – як через комісії вищого порядку, так і через суд.
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