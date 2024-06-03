Рекорд непригодных для службы: в Полтавской области суд арестовал документы ВВК

По выводам НАПК, в Полтавской области был обнаружен наибольший показатель (20% - ред.) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в рядах украинской армии.

По версии следствия работники ВВК Полтавщины, вероятно, получали неправомерную выгоду от военнообязанных, признавая их непригодными "на бумаге".

Так, согласно данным, Полтавская область входит в пятерку областей, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно пригодными, - 31% от общего числа проходивших комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года.

В определении районного суда Полтавы отмечено, что документы могут быть доказательством совершения преступления, поэтому их арестовали.