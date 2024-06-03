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Рекорд непригодных для службы: в Полтавской области суд арестовал документы ВВК

Фото: суд арестовал документы ВВК в Полтавской области (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Суд в Полтаве арестовал на документы районных ВЛК Полтавской области. Причиной стал самый высокий в Украине показатель лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

По выводам НАПК, в Полтавской области был обнаружен наибольший показатель (20% - ред.) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в рядах украинской армии.

По версии следствия работники ВВК Полтавщины, вероятно, получали неправомерную выгоду от военнообязанных, признавая их непригодными "на бумаге".

Так, согласно данным, Полтавская область входит в пятерку областей, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно пригодными, - 31% от общего числа проходивших комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года.

В определении районного суда Полтавы отмечено, что документы могут быть доказательством совершения преступления, поэтому их арестовали.

Прохождение ВВК

Напомним, ВВК необходимо проходить военнообязанным, чтобы в Вооруженных Силах было понимание того, кого призывать на службу в зависимости от ситуации на фронте. Прямых запретов отказываться от прохождения ВВК в Украине нет, но вместе с тем обязанность его проходить существует.

Недавно мы рассказывали, нужно ли проходить ВВК для оформления брони от мобилизации.

Если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии, этот вывод ВВК можно обжаловать - как через комиссии высшего порядка, так и через суд.

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Полтавская областьВЛКСуд