Рекорд із часів мобілізації: 70% росіян визнали ситуацію в РФ "вибухонебезпечною"
Частка росіян, які вважають політичну обстановку в країні напруженою або вибухонебезпечною, досягла 70%. Це найвищий показник із вересня 2022 року, коли в РФ оголосили мобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування "Левада-центру".
Більшість опитаних - 57% - охарактеризували нинішній стан у Росії як напружений. Ще 13% респондентів вважають обстановку критичною та вибухонебезпечною.
Позитивні оцінки дали лише 26% громадян, з яких 19% називають ситуацію спокійною, а 7% - благополучною.
Соціологи зазначають, що зіставний рівень тривожності фіксували у вересні 2022 року на тлі оголошення мобілізації, коли негативні оцінки склали 71%.
Зростання песимізму спостерігається із середини 2025 року. Зокрема, з травня 2025 року частка тих, хто бачить напруженість, зросла на 10 в. п., а частка оцінок "критична/вибухонебезпечна" з вересня 2025 року збільшилася на 8 в. п.
Головні причини страхів та невдоволення
Респонденти з негативним сприйняттям пояснюють свої настрої низкою конкретних проблем:
- 45% - триваючими бойовими діями;
- 21% - атаками безпілотників та обстрілами території РФ;
- 18% - страхом за власне життя, дітей і майбутнє;
- 10% - нестабільністю та відсутністю впевненості у завтрашньому дні;
- 9% - економічною кризою та зростанням цін;
- 7% - дефіцитом бензину;
- 6% - недовірою до владних інститутів, а також проблемами зі світлом, інтернетом та зв'язком.
Нагадаємо, частка росіян, які вважають війну проти України успішною, впала до 50%. Це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, нещодавно Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни виявляють все більший інтерес до завершення війни РФ проти України. Цьому посприяли українські атаки, від яких ППО країни-агресорки не змогла їх захистити.
Зазначимо, рейтинг схвалення дій російського диктатора Володимира Путіна серед громадян Росії впав до мінімуму від початку повномасштабної війни проти України.