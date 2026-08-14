Рекорд со времен мобилизации: 70% россиян признали ситуацию в РФ "взрывоопасной"
Доля россиян, считающих политическую обстановку в стране напряженной или взрывоопасной, достигла 70%. Это самый высокий показатель с сентября 2022 года, когда в РФ объявили мобилизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".
Большинство опрошенных - 57% - охарактеризовали нынешнее состояние в России как напряженное. Еще 13% респондентов считают обстановку критической и взрывоопасной.
Положительные оценки дали только 26% граждан, из которых 19% называют ситуацию спокойной, а 7% - благополучной.
Социологи отмечают, что сопоставимый уровень тревожности фиксировали в сентябре 2022 года на фоне объявления мобилизации, когда отрицательные оценки составили 71%.
Рост пессимизма наблюдается с середины 2025 года. В частности, с мая 2025 года доля тех, кто видит напряженность, возросла на 10 п. п., а доля оценок "критическая/взрывоопасная" с сентября 2025 увеличилась на 8 п. п.
Главные причины страхов и недовольства
Респонденты с отрицательным восприятием объясняют свои настроения рядом конкретных проблем:
- 45% - продолжающимися боевыми действиями;
- 21% - атаками беспилотников и обстрелами территории РФ;
- 18% - страхом за собственную жизнь, детей и будущее;
- 10% - нестабильностью и отсутствием уверенности в завтрашнем дне;
- 9% - экономическим кризисом и ростом цен;
- 7% - дефицитом бензина;
- 6% - недоверием к властным институтам, а также проблемами со светом, интернетом и связью.
Напомним, доля россиян, считающих войну против Украины успешной, упала до 50%. Это самый низкий показатель с самого начала полномасштабного вторжения.
Отметим, что недавно Институт изучения войны сообщал, что россияне проявляют все больший интерес к завершению войны РФ против Украины. Этому поспособствовали украинские атаки, от которых ПВО страны-агрессора не смогло их защитить.
Отметим, рейтинг одобрения действий российского диктатора Владимира Путина среди граждан России снизился до минимума с начала полномасштабной войны против Украины.