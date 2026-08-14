ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Рекорд со времен мобилизации: 70% россиян признали ситуацию в РФ "взрывоопасной"

19:42 14.08.2026 Пт
2 мин
Наибольшее недовольство у россиян вызывают продолжающиеся боевые действия
aimg Валерий Ульяненко
Рекорд со времен мобилизации: 70% россиян признали ситуацию в РФ "взрывоопасной" Фото: россияне (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Доля россиян, считающих политическую обстановку в стране напряженной или взрывоопасной, достигла 70%. Это самый высокий показатель с сентября 2022 года, когда в РФ объявили мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Большинство опрошенных - 57% - охарактеризовали нынешнее состояние в России как напряженное. Еще 13% респондентов считают обстановку критической и взрывоопасной.

Положительные оценки дали только 26% граждан, из которых 19% называют ситуацию спокойной, а 7% - благополучной.

Социологи отмечают, что сопоставимый уровень тревожности фиксировали в сентябре 2022 года на фоне объявления мобилизации, когда отрицательные оценки составили 71%.

Рост пессимизма наблюдается с середины 2025 года. В частности, с мая 2025 года доля тех, кто видит напряженность, возросла на 10 п. п., а доля оценок "критическая/взрывоопасная" с сентября 2025 увеличилась на 8 п. п.

Главные причины страхов и недовольства

Респонденты с отрицательным восприятием объясняют свои настроения рядом конкретных проблем:

  • 45% - продолжающимися боевыми действиями;
  • 21% - атаками беспилотников и обстрелами территории РФ;
  • 18% - страхом за собственную жизнь, детей и будущее;
  • 10% - нестабильностью и отсутствием уверенности в завтрашнем дне;
  • 9% - экономическим кризисом и ростом цен;
  • 7% - дефицитом бензина;
  • 6% - недоверием к властным институтам, а также проблемами со светом, интернетом и связью.

Напомним, доля россиян, считающих войну против Украины успешной, упала до 50%. Это самый низкий показатель с самого начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что недавно Институт изучения войны сообщал, что россияне проявляют все больший интерес к завершению войны РФ против Украины. Этому поспособствовали украинские атаки, от которых ПВО страны-агрессора не смогло их защитить.

Отметим, рейтинг одобрения действий российского диктатора Владимира Путина среди граждан России снизился до минимума с начала полномасштабной войны против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация
Новости
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G