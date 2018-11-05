Реконструкцию Андреевской церкви в Киеве ускорят, - АПУ

Фото: Андреевская церковь в Киеве (РБК-Украина)

Андреевская церковь в Киеве передана в пользование Константинополю

Реконструкцию Андреевской церкви в Киеве, которая была передана в пользование Вселенскому патриархату, ускорят. Об этом в ходе брифинга сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент РБК-Украина.

Реконструкцию Андреевской церкви в Киеве изначально планировалось завершить до 2020 года. Вместе с тем, Павленко добавил, что 2020 год - это конечный срок, но реконструкцию могут ускорить.

"Я думаю, что, при необходимости, в разумных пределах, это (реконструкцию Андреевской церкви, - ред.) будет ускорено. Самое главное, что принят соответствующий закон Украины относительно передачи (церкви, - ред.) в пользование Вселенского патриархата и дальше, я думаю, будет содействие относительно того, чтобы ремонт был завершен в разумные сроки", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре Верховная рада Украины поддержала передачу Андреевской церкви в пользование Константинополю.

Также сообщалось, что в церкви будет размещено представительство Константинополя, которое будет заниматься поддержкой двусторонних контактов с независимой украинской церковью.