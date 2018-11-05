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Реконструкцію Андріївської церкви у Києві буде прискорено, - АПУ

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 14:17
Фото: Андріївська церква у Києві (РБК-Україна)
Фото: Андріївська церква у Києві (РБК-Україна)

Андріївська церква у Києві передана у користування Константинополю

Реконструкцію Андріївської церкви у Києві, яку було передано у користування Вселенському патріархату, буде прискорено. Про це у ході брифінгу повідомив радника президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає кореспондент РБК-Україна.

Реконструкцію Андріївської церкви у Києві початково планувалося завершити до 2020 року. Разом з тим, Павленко додав, що 2020 рік - це кінцевий термін, але реконструкцію можуть прискорити.

"Я думаю, що, за потреби, в розумних межах, це (реконструкцію Андріївської церкви, - ред.) буде прискорено. Найголовніше, що прийнято відповідний закон України щодо передачі (церкви, - ред.) в користування Вселенського патріархату і далі, я думаю, буде сприяння щодо того, щоб ремонт був завершений в розумні строки", - сказав він.

Нагадаємо, раінше РБК-Україна повідомляло, що у жовтні Верховна рада України підтримала передачу Андріївської церкви у користування Константинополю

Також повідомлялося, що у церкві буде розміщено представництво Константинополя, яке займатиметься підтримкою двохсторонніх контактів із незалежною української церквою. 

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