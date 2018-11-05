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В АПУ рассказали, чем будет заниматься представительство Вселенского патриархата в Киеве

Новости » Общество    05.11.2018 - 13:28
Фото: Ростислав Павленко (УНИАН)
Фото: Ростислав Павленко (УНИАН)

Вселенский патриархат направит в Украину своего представителя

Представительство Вселенского патриархата в Киеве будет заниматься поддержкой двусторонних контактов с независимой украинской церковью. Об этом в ходе брифинга сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Павленко, представительства разного уровня Вселенского патриархата существует во многих странах. Он также добавил, что в Украину Вселенским патриархом будет направлен представитель.

"Поддержка двусторонних контактов с независимой украинской церковью, там где нужна государственная поддержка - с украинским государством и Вселенским православием. Новая церковь будет также налаживать свои контакты со всеми церквями. После избрания предстоятеля он обратится к другим православным церквям относительно признания. А после признания - в работе этой церкви содействие Матери церкви будет очень важным", - рассказал он, говоря о том, чем будет заниматься представительство Вселенского патриархата в Киеве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октября Верховная рада Украины поддержала законопрокт о передаче Андреевской церкви Константинополю в пользование для работы его представительства. 

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко считает передачу Андреевской церкви Константинополю еще одним шагом к получению томоса об автокефалии. По словам Порошенко, представительство Вселенской патриархии будет способствовать поддержке Украины во время основания независимой поместной православной церкви.

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