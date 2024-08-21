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Реконструкція транспортної розв’язки на Оболоні завершиться цього місяця, - Кличко

Середа 21 серпня 2024 12:52
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Реконструкція транспортної розв’язки на Оболоні завершиться цього місяця, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Роботи з реконструкції транспортної розв’язки на Оболоні – на завершальному етапі. Рух повністю буде відновлено до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"Завершуємо основний комплекс робіт з реконструкції транспортної розв’язки на Оболоні. Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на новий шляхопровід плануємо до кінця літа. Невдовзі завершимо й всі роботи з благоустрою території", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що проїзд самим шляхопроводом – вулицею Полярною через Богатирську – відкрився у травні. Наразі вже влаштовано з’їзди та заїзди транспортної розв’язки, тротуари та велодоріжки. Встановлено зовнішнє освітлення, перильну та бар’єрну огорожі, оновлено інженерні мережі.

"Збудували й підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення. Враховані всі вимоги щодо інклюзивності. Реконструкція цієї розв’язки збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й зменшить затори у цій частині Оболоні", - наголосив Кличко.

Він також повідомив, що наразі триває ремонт проїжджої частини на вулиці Богатирській. Її розширюють, облаштовують тротуари та велодоріжки, встановлюють опори освітлення та перевлаштовують інженерні мережі.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що ремонт транспортної розв’язки на Оболоні розпочався влітку 2023 року.

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