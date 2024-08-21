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Реконструкция транспортной развязки на Оболони завершится в этом месяце, - Кличко

Среда 21 августа 2024 12:52
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Реконструкция транспортной развязки на Оболони завершится в этом месяце, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Работы по реконструкции транспортной развязки на Оболони – на завершающем этапе. Движение полностью будет восстановлено к концу лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"Завершаем основной комплекс работ по реконструкции транспортной развязки на Оболони. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод планируем до конца лета. Вскоре завершим все работы по благоустройству территории", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что проезд по самому путепроводу – улице Полярной через Богатырскую – открылся в мае. Уже устроены съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установлены наружное освещение, перильное и барьерное ограждение, обновлены инженерные сети.

"Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования по инклюзивности. Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони", - подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что сейчас идет ремонт проезжей части на улице Богатырской. Ее расширяют, обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения и переустраивают инженерные сети.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что ремонт транспортной развязки на Оболони начался летом 2023 года.

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Киев Оболонь Виталий Кличко Оболонский район
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