В Минобороны рассказали, возможно ли повторное наступление оккупантов на Киев
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ключевая задача российских оккупационных войск - это попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей. Однако существует угроза наступления оккупантов и на другие регионы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"ВСУ освободили Киевскую область от россиян и вынуждены были покидать нашу территорию. Но, вместе с тем, мы понимаем, что риск возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только на востоке, возможен, мы рассматриваем такой сценарий", - заявила Маляр.
Она подчеркнула, что Россия рассматривает Херсонскую и Харьковскую области как регионы применения своих Вооруженных сил.
"Сегодня ключевая задача российских войск – это восток и они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей. Они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил, но вместе с тем возможна угроза и в отношении других регионов", - добавила Маляр.
Замглавы Минобороны подчеркнула, что украинцам пока не стоит расслабляться.
"Война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить, что снижается активность. В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", - добавила она.
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