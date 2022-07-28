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В реке Южный Буг зафиксировали мор рыбы: в чем причина

Фото: в Южном Буге гибнет рыба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Хмельницком в акватории реки Южный Буг зафиксировали мор рыбы. Экологи предполагают, что причиной могу быть браконьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городское управление по вопросам экологии и контроля за благоустройством в Facebook.

Специалисты проверили состояние воды и прибрежной полосы, в частности измерили содержание кислорода в реке. Полученные данные соответствовали норме.

"После ночной проверки кислорода в реке, который был на уровне 6 - 7 мгО2/дм3 во всех местах проб (в соответствии с требованиями содержание растворенного кислорода должно составлять не менее 4,0 мгО2/дм3), можем констатировать, что рыба погибает не из-за нехватки кислорода в воде", - говорится в сообщении.

Экологи, опросив местных жителей и рыбаков, сделали вывод, что рыба может погибать из-за браконьеров. Они часто используют запрещенные орудия в ночное время, в частности электроловы.

Напомним, что в Мариуполе зафиксировали мор дельфинов, что может свидетельствовать о болезнях в море.

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Хмельницкий