RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У річці Південний Буг зафіксували мор риби: у чому причина

Фото: у Південному Бузі гине риба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькому в акваторії річки Південний Буг зафіксували мор риби. Екологи припускають, що причиною можу бути браконьєри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міське управління з питань екології та контролю за благоустроєм у Facebook.

Фахівці перевірили стан води та прибережної смуги, зокрема виміряли вміст кисню у річці. Отримані дані відповідали нормі.

"Після нічної перевірки кисню у річці, який був на рівні 6 - 7 мгО2/дм3 в усіх місцях проб (відповідно до вимог вміст розчиненого кисню повинен становити не менше 4,0 мгО2/дм3), можемо констатувати, що риба гине не через брак кисню у воді", - йдеться у повідомленні.

Екологи, опитавши місцевих жителів та рибалок, зробили висновок, що риба може гинути через браконьєрів. Вони часто використовують заборонені знаряддя у нічний час, зокрема електролови.

Нагадаємо, що у Маріуполі зафіксували мор дельфінів, що може свідчити про хвороби в морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький