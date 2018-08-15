На реке Нил затонула лодка со школьниками на борту, 20 погибших

На борту лодки находились более 40 человек

В Судане в районе Бухейра на реке Нил затонула лодка с более 40 школьниками. Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что погибли по меньшей мере 22 человека, среди погибших - 21 школьник и одна медицинская работница. Судно направлялось в школу на севере страны. В ходе движения у лодки отказал двигатель и оно ушло под воду. Возможной причиной крушения лодки могли стать неблагоприятные погодные условия.

Напомним, в конце июля сообщалось, что на побережье Западной Турции утонули шесть человек, среди которых были трое младенцев. Лодка с пассажирами направлялась к греческому острову Лесбос. Люди, которые пытались перебраться на остров, были гражданами Турции, а двое из них являются незаконными мигрантами.