На річці Ніл затонув човен з школярами на борту, 22 загиблих

На борту човна знаходилися більше 40 осіб

У Судані на річці Ніл затонув човен з понад 40 школярами. Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що загинули щонайменше 22 людини, серед загиблих - 21 школяр і одна медична працівниця. Судно прямувало в школу на півночі країни. В ході руху в човна відмовив двигун і він пішов під воду. Можливою причиною аварії човна могли стати несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що на узбережжі Західної Туреччини потонули шестеро людей, серед яких були троє немовлят. Човен з пасажирами прямував до грецького острова Лесбос. Люди, які намагалися перебратися на острів, були громадянами Туреччини, а двоє з них є незаконними мігрантами.

Повідомлялося, що дев'ять людей врятувала берегова охорона. Лодка перевозила приблизно 16 чоловік. За даними статистики берегової охорони, з січня по липень цього року померло не менше 54 незаконних мігрантів, які намагаються перетинати Європу з Туреччини.