У побережья Турции утонули 6 человек

Среди погибших трое младенцев

На побережье Западной Турции утонули шесть человек, среди которых были трое младенцев. Об этом сообщает Reuters.

"Девять человек были спасены береговой охраной. Лодка перевозила примерно 16 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лодка с пассажирами направлялась к греческому острову Лесбос. Люди, которые пытались перебраться на остров, были гражданами Турции, а двое из них являются незаконными мигрантами.

По данным статистики береговой охраны, с января по июль этого года погибло не менее 54 нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь Европу из Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкие правоохранители задержали четырех граждан Украины за незаконную перевозку мигрантов из Сирии и Афганистана.

Турецкая береговая охрана задержала 83 человек, которые на яхте пытались попасть в Италию. Среди задержанных 82 сирийца и один афганец.

Кроме того, были задержаны еще три члена экипажа, которые оказались гражданами Украины. Также сообщается о задержании еще одного украинца по подозрению в торговле людьми.