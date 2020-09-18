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Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение, - Резников

Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что реинтеграция оккупированных территорий не будет происходить сразу после деоккупации. Реинтеграция и конец войны не будут совпадать по времени.

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Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

"Реинтеграция продлится минимум одно поколение. Давайте говорить правду, об этом свидетельствует мировой опыт",- сказал он.

Ранее он говорил, что одной из главных основ безопасной реинтеграции оккупированной территории в состав Украины является экономическое восстановление Донбасса. Восстановление начнется с территорий, которые находятся под контролем правительства Украины.

Также сообщалось, что для безопасной реинтеграции Донбасса Украине понадобится не менее 25 лет.

В МИД говорили, что главной преградой для урегулирований конфликта является отсутствие прямого диалога с Россией.

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Новости Украины ДонбассАлексей Резников